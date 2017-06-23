Немецкая компания из-за низкого качества ограничила прием российского газа

Немецкая газотранспортная компания Gascade продлила ограничения на прием газа из газопровода "Ямал-Европа" до 26 июня, говорится в сообщении компании.

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Ограничения связаны с низким качеством газа, уточняется в сообщении. При этом ограничения коснулись около 40% мощностей, днем ранее они распространялись только на 8% мощностей системы, сообщает Прайм.

В то же время оператор газотранспортной системы Польши Gaz-System сообщил, что Польша в пятницу возобновила прием российского газа в свою систему после улучшения качества топлива.

В среду Gaz-System сообщил, что Польша приостановила отбор в свою газотранспортную систему российского газа из трубопровода "Ямал-Европа". Он объяснил это тем, что газ не соответствует качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).