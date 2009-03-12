Путин: РФ не стала штрафовать Украину за недобор газа

Россия отказалась от штрафных санкций в отношении Киева за недобор газа, учитывая предбанкротное состояние Украины, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с шахтерами, отвечая на их вопросы.

"У нас сейчас Украина не берет объем, который законтрактовала, и должна была бы платить штрафы. Мы прощаем эти штрафы, потому что исходим из реалий - им нечем платить. Они находятся в предбанкротном состоянии, а вы прекрасно понимаете - нельзя партнеров добивать", - заявил В.ПУТИН.

"Газпром» поставляет газ по принципу «бери и плати» - контрагент обязан оплатить законтрактованный объем газа. Украина должна была по контракту заплатить в феврале 720 млн долл. за 2 млрд кубометров, при том, что фактически импортировала 1 млрд кубометров на 360 млн. долл.