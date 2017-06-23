В Раде предлагают возмещать средства гражданам, которые самостоятельно оплачивали строительство трансформаторных подстанций

Представители УКРОПа зарегистрировали в Верховной Раде проект закона № 6635 «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины «О рынке электрической энергии» относительно внедрения стимулирующего тарифообразования при присоединении электроустановок к электрическим сетям». Документом предлагается обязать облэнерго возвращать инвесторам потраченные на строительство трансформаторных подстанций и линий электропередачи средства в течение пяти лет после получения объектов на баланс.

«Цель внедрения стимулирующего тарифообразования в первую очередь заключается в активизации привлечения средств для модернизации сетей. Это позволит уменьшить количество и продолжительность аварийных отключений, вследствие чего повысится уровень качества и надежности электроснабжения, снизятся технологические потери электроэнергии», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы документа отмечают, что при введении RAB-регулирования потребители не почувствуют роста розничных тарифов, а плата за присоединение к сетям новых абонентов, наоборот, снизится. Это позволит энергопоставщикам привлекать масштабные инвестиции, причем вопрос развития регионов будет решен без привлечения средств из государственного бюджета. Кроме того, определение необходимого дохода от энергоснабжающей деятельности будет стимулировать облэнерго работать более эффективно, в частности посредством привлечения инвестиций, сокращения неэффективных расходов и обеспечения качественных поставок электроэнергии. По словам депутатов из УКРОПа, пока прибыли энергопоставщиков будут регулироваться постановлениями НКРЭКУ в ручном режиме, облэнерго будут оставаться заинтересованными в искусственном завышении заложенных в тарифах расходов, превращая их в доходы через серые схемы. Система стимулирующего тарифообразования уже доказала свою эффективность в Великобритании, Франции, Германии, Норвегии и других странах Европы. Кроме того, переход на новую систему предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Законопроект зарегистрировали в парламенте нардепы Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Виктор Шевченко, Александр Дубинин, Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Александр Шевченко.

Справка. Стимулирующий тариф, или RAB-регулирование (Regulatory Asset Base – регулируемая база инвестиционного капитала) – это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний.