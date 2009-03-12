Украинские эксперты согласны с Путиным

Украинские эксперты считают, что последние события вокруг НАК «Нафтогаз Украины» вредят интересам Украины.

Такое мнение они высказали в ходе опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина по поводу заявлений премьер-министра России Владимира ПУТИНА о событиях в НАК «Нафтогаз Украины» которые, по его мнению, дискредитируют Украину.

В частности, как говорится в переданных УНИАН результатах опроса, народный депутат Андрей ПОРТНОВ (БЮТ) напомнил, что его политическая сила еще раньше заявляла, что действия Службы безопасности дискредитируют Украину. «То, что с этим согласился и российский премьер, я думаю, абсолютно логично вытекает из того, что происходит в Украине», - заметил депутат. Он выразил надежду, что экономических последствий от этих событий для Украины не будет, «несмотря на то, что руководство нашего государства во главе с Президентом Украины делает все, чтобы страна имела серьезные экономические убытки. Но мы защищаемся и защищаемся успешно».

В свою очередь президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ заметил, что ему странно слышать такие заявления от политика, который в свое время был также связан с деятельностью спецслужб. «Поскольку откровенное содействие деятельности иностранного хозяйственного субъекта и критика деятельности спецслужбы этого государства в моих глазах выглядит как попытка давления и вмешательства во внутренние дела государства», - отметил политолог. По его мнению, было бы, по-видимому, логично, если бы бывший работник спецслужб - В.ПУТИН - наоборот ориентировал на политику безопасности государственных структур, а не хозяйственных субъектов.

Кроме того, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, в этом деле, безусловно, есть элемент корпоративного интереса, поскольку сегодня Россия защищает те договоренности, те параметры – как формальные так и неформальные, - которые возникли в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза». «Эти договоренности выгодны, несмотря на то, что есть серьезные основания считать, что в них существует неформальная составляющая - как спекулятивная, так и коррупционная», - заметил он.

Народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина) считает, что ситуация, когда антитеррористическая структура «Альфа» вмешивается в решение спорного вопроса между хозяйственными субъектами, которыми являются «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго», говорит о том, что в Украине далеко не все в порядке. «Никто об этом не говорит, но еще раз отмечаю, отряд «Альфа» – это отряд, который имеет полномочия антитеррористической деятельности. Пэотому, я думаю, что не только у В.ПУТИНА, но и у других людей может возникнуть вопрос: «А что, собственно, происходит? На кого и на что работают правоохранительные органы?», - отмечает депутат.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ выразил мнение, что этим В.ПУТИН дает понять, что в случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет побеждать в этом конфликте, в Украине и Европе могут быть проблемы. «Он дал понять, что российское правительство на стороне Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил политолог. По его словам, В.ПУТИН считает для себя контракты частью фактического законодательства и выступает за сохранение настоящих контрактов. «Он фактически угрожает В.ЮЩЕНКО и Европе - чтобы она дала понять В.ЮЩЕНКО, что если и в дальнейшем будут продолжаться атаки на партнера “Газпрома”, то это может привести к дестабилизации не только поставок газа в Украину, но и поставок в Европу», - замечает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

«Это четкая позиция конфликта между “Нафтогазом” и (Дмитрием) ФИРТАШЕМ. Они дают понять, что у Д.ФИРТАША есть мощный враг - не только Ю.ТИМОШЕНКО, но и В.ПУТИН. Что здесь еще можно добавить? Очень серьезное предупреждение», - считает политолог.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отмечает, что заявление В.ПУТИНА можно разделить на две части. «Первая – констатирующая часть – то, что действия дискредитируют Украину. Он здесь недалек от истины. Действительно, методы были не слишком цивилизованными и шокировавшими мировую общественность, а не только сотрудников “Нафтогаза”. Вторая часть этого заявления показывает, что Владимир ПУТИН выступает неким лоббистом Юлии ТИМОШЕНКО на международном уровне, оказывая ей внешнюю поддержку внутри Украины», - отмечает политолог. По его словам, В.ПУТИН считает, что ставка на Ю.ТИМОШЕНКО должна сработать и может быть своеобразным реваншем за 2004 год. «В.ПУТИН действует по принципу «враг моего врага – мой друг» и поэтому, очевидно, делает всяческие пасы Юлии ТИМОШЕНКО. Хотя позиция Владимира ПУТИНА – это лишь позиция Владимира ПУТИНА, окружение Дмитрия МЕДВЕДЕВА не разделяет его взглядов и его сантиментов к Юлии ТИМОШЕНКО. Поскольку считает, что кто бы ни пришел к власти в Украине, все равно придется иметь дело с очередными обострениями украинско-российских отношений», - замечает К.БОНДАРЕНКО.

Кроме того, по его мнению, заявление В.ПУТИНА продиктовано не только желанием поддержать Ю.ТИМОШЕНКО, а также и их общим интересом убрать «РосУкрЭнерго» из посредничества на рынке газа между странами.

Он также напомнил, что по результатам всеукраинского телефонного исследования «Отношение украинцев к газовому конфликту с Россией», проведенному Институтом Горшенина с 12 по 14 января 2009 года, большинство украинцев (53,8%) осуждают действия украинской власти в газовом конфликте с Россией. Также большинство украинцев (35,9%) склонны считать Украину и Россию одинаково виновными в обострении этого конфликта. При этом значительная часть опрошенных (28,6%) убеждена, что Россия в этом конфликте отстаивает собственные экономические интересы, а 23,2% склоняются к тому, что причиной конфликта является стремление России уничтожить экономику Украины.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – свыше 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования данного уголовного дела. При этом в пресс-центре СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку предпринимаются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

8 марта первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не исключил, что спецподразделения «Альфа» могут появиться в кабинете первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Информируя о событиях в «Нафтогазе Украины» относительно попытки выемки документов спецподразделениями СБУ, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что, по данным его структуры, ряд документов, касающихся спорных 11 млрд. кубометров газа, находятся у А.ТУРЧИНОВА. «Если мы настоящих документов не получим, пусть тогда не удивляются, что спецподразделения «Альфа» появятся в кабинете первого вице-премьера», - сказал он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ считает, что не надо политизировать расследование данного уголовного дела. При этом он отметил, что речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Он также сказал, что если вина высшего руководства страны будет доказана, то им грозит 12 лет лишения свободы, в соответствии с украинским уголовным законодательством, за незаконный отбор газа у частной компании.

Отвечая на вопрос, с чем связана реакция премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая обвинила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в заместительстве «РосУкрЭнерго», В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что это «нервная реакция, которая свидетельствует, что люди осознают свою неправоту».

11 марта премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что попытки силовых структур изъять транзитный контракт у НАК «Нафтогаз Украины» дискредитируют Украину.