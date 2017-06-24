"Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для столичной ТЭЦ-6

ПАО «Укртрансгаз» сняло ограничения на транспортировку газа для столичной ТЭЦ-6, введенные в конце мая из-за систематической неуплаты за услуги транспортировки газа и накопления долгов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по корпоративным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сейчас филиал УМГ «Киевтрансгаз» осуществил все необходимые работы по подготовке к возобновлению транспортировки природного газа для нужд ТЭЦ-6 в полном объеме и ожидает подтверждения от ПАО «Киевгаз» и потребителя о готовности принимать природный газ.

«Учитывая негативные социальные последствия ограничения подачи газа на указанную ТЭЦ и стремясь не допустить разбаланса в энергосистеме Киева и области, «Укртрансгаз» согласился возобновить газоснабжение, хотя из 61 млн грн долга за транспортировку газа для производства электроэнергии на данный момент в «Укртрансгаз» поступило только 20 млн грн. Общая задолженность ПАО «Киевэнерго» перед «Укртрансгазом» за услуги транспортировки составляет около 330 млн грн. Это почти половина задолженности всех производителей тепловой энергии Украины перед «Укртрансгазом», - говорится в сообщении.

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23 июня Киевская городская госадминистрация направила в «Укртрансгаз» письмо, которым гарантировала контроль за выполнением «Киевэнерго» в срок до 30 июня своих обязательств по погашению задолженности перед «Укртрансгазом» в сумме 41 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года «Киевтрансгаз», структурное подразделение "Укртрансгаза" и дочерняя компания «Нафтогаза», полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией ряд районов столицы, а также производит электроэнергию. По данным «Киевэнерго», причиной прекращения газоснабжения стали накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По словам представителей «Киевэнерго», долги компании были обусловлены тем, что государство не погасило долги по субсидиям, которые покрывали часть расходов населения на оплату коммунальных услуг.

21 июня в «Укртрансгазе» заявили, что готовы возобновить подачу газа на теплоэлектроцентрали Киева при условии выплаты 60 млн грн долга.