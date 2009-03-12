ОПЕК намерен сокращать добычу нефти

На предстоящей 15 марта в Вене сессии ОПЕК "будет достигнут консенсус, который сначала обеспечит стабильность мирового нефтяного рынка, а затем приведет к росту цены барреля до 75 долларов США". Об этом заявил накануне министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

На конференции в алжирской столице Ш.Хелиль, занимавший в течение ряда лет пост председателя ОПЕК, а сейчас входящий в ее руководство, сообщил, что на венской сессии будет обсуждаться возможность "сокращения производства нефти". "Обсуждение своевременности очередного сокращения на сессии состоится", - заметил он.

"Рынок ожидает принятия решения о снижении добычи. Если оно не будет принято на ближайшей сессии, то произойдет быстрое падение нефтяных цен", - предупредил алжирский министр.