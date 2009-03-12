Moody's может снизить рейтинги "Нафтогаза»

Международное рейтинговое агентство Мoody`s Investors Service поместило под наблюдение для возможного понижения корпоративный рейтинг и рейтинг долговых обязательств в иностранной валюте B1 НАК "Нафтогаз Украины", сообщает агентство на своем сайте.

Ранее этим рейтингам НАК был присвоен прогноз "негативный".

Такие действия следуют за недавним решением агентства поставить ключевые рейтинги Украины на пересмотр с возможным понижением, отмечают в Moody`s.

Украинский госхолдинг, отмечеет агентство, в последнее время увеличил свою зависимость от государственной поддержки. При этом нынешняя политическая напряженность и ухудшение экономических условий в стране могут затруднить оказание правительством своевременной поддержки НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщалось, в конце февраля 2009 года Moody`s поставило ключевые рейтинги Украины на пересмотр с возможным понижением: обязательства в национальной и иностранной валюте (текущий рейтинг "В1") и потолки по бондам в иностранной валюте (текущий рейтинг "Ва3") и банковским депозитам (текущий - "В2"). Позднее Moody`s также допустило снижение рейтингов ряда украинских банков.