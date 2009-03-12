Судьба 11 млрд. кубометров газа должна решаться юридически

Посол США в Украине Уильям ТЭЙЛОР считает, что вопрос принадлежности 11 млрд. кубометров газа должен решаться юридическим путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Вопрос относительно газа в хранилищах – это юридический вопрос, и я допускаю, что решением этого вопроса будет применение юридических процедур», - сказал он.

У.ТЭЙЛОР также обратил внимание на наличие проблемы, когда «Нафтогаз Украины» закупает газ по одной цене, а продает внутренним потребителям по другой.

«Некомфортная ситуация для «Нафтогаза», когда он вынужден покупать газ у России по одной цене, а затем продавать потребителям по более низкой цене», - сказал посол США, добавив, что таким образом «Нафтогаз» теряет средства, которые потом должны компенсироваться из бюджета.

«По бюджету 2009 года, бюджет должен компенсировать эту разницу, это составляет проблему для всей Украины», - сказал посол.

У.ТЭЙЛОР также отметил, что Международный валютный фонд и другие организации обеспокоены этим вопросом. «Решать эту проблему нужно, применяя законодательные и регуляторные механизмы», - считает посол.