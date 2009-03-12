Наливайченко: Хорошковский ведет дело «Нафтогаза»

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркивает, что информация о якобы отстранении его первого заместителя Валерия ХОРОШКОВСКОГО от расследования уголовного дела относительно НАК «Нафтогаз Украины» не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Это абсолютно не соответствует действительности», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время председатель СБУ сообщил, что сегодня состоялось его совещание с генеральным прокурором Украины Александром МЕДВЕДЬКО, в результате которого от Генпрокуратуры было определен один из заместителей генпрокурора, который будет контролировать деятельность СБУ в уголовных делах относительно «Нафтогаза».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что связи с этим главным заданием СБУ является содействие тому, чтобы конфликт вокруг права собственности на 11 млрд. кубометров газа был решен исключительно в правовом поле.

Как сообщал УНИАН, следственное управление СБУ 2 марта возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе «Нафтогаза» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования этого уголовного дела.

Вечером 4 марта премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг «Нафтогаза» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.