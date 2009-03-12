«Киевэнерго» до мая планирует согласовать новые тарифы
Цены вырастут
Энергокомпания «Киевэнерго» до мая текущего года планирует завершить процедуру согласования новых экономически обоснованных тарифов на теплоснабжение для населения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.
По его словам, компания уже направила свое обоснование тарифов в Государственную инспекцию по ценам и ожидает получить согласование на следующей неделе.
«Как только мы получаем согласование, мы тут же отправляем тарифы на утверждение в КГГА», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.
Он уточнил, что компания, в частности, предлагает повысить тариф на тепловую энергию для населения на 82%, или 93 грн., – до 206 грн. за Гкал. Стоимость тепловой энергии для других потребителей предлагается увеличить на 20% – до 364 грн./Гкал.
По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, компания надеется, что новые тарифы будут введены с 1 мая текущего года.