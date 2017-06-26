Слабость доллара позволила ценам на нефть подняться

Цены на нефть выросли более чем на один процент утром в понедельник на фоне слабого доллара, но наращивание буровой активности в США сдержало дальнейший подъём рынка, пишет Reuters.

К 9:14 по Киеву фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,05% до $46,02 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $43,46 за баррель, на 1,05% выше предыдущего закрытия.

Аналитики отмечают, что текущий подъём котировок объясняется закрытием коротких позиций, а фундаментальных факторов, поддерживающих цены, по их мнению, немного.

Хотя цены на нефть отошли от 10-месячных минимумов, они по-прежнему примерно на 13% ниже уровня конца мая, когда картель ОПЕК и несколько стран вне организации договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в США.

Число буровых установок в США также продолжает неуклонно расти и на прошлой неделе увеличилось на 11 штук до 758, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.