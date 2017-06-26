Запасы газа в украинских хранилищах увеличились до 11 миллиардов кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 17 по 26 июня выросли на 3,3%, или на 355 млн куб. м, - до 11,206 млрд куб. м с 10,851 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 26 июня составлял около 54 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м. 13 марта «Укртрансгаз» сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку.