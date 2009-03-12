Гудыма интересуется расчетами Минтопэнерго с «Укринтерэнерго»

Народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр ГУДЫМА обратился в Министерство топлива и энергетики с запросом о предоставлении информации о расчетах с госпредприятием «Укринтерэнерго» по экспортным контрактам.

Как сообщается на официальном сайте министерства, соответствующий запрос депутат направил в феврале.

А. ГУДЫМА, в частности, просит предоставить информацию об имеющейся по состоянию 1 февраля дебиторско-кредиторской задолженности «Укринтерэнерго» с ежемесячной динамикой на протяжении 2007-2008 гг.

Как объяснил корреспонденту УНИАН А. ГУДЫМА, его запрос вызван обеспокоенностью фактом наличия задолженности перед «Укринтерэнерго» со стороны операторов импорта украинской электроэнергии в Молдове и Беларуси. По информации народного депутата, на сегодняшний день задолженность молдавской компании Energocom перед украинским оператором составляет около 2,5 млн. долл. Приблизительно столько же задолжал «Укринтерэнерго» белорусский оператор «Белэнерго».

«Цифры задолженности сегодня исчисляются миллионами долларов, я не совсем понимаю, почему они ничего не делают для ее взыскания», - сказал нардеп.

Он также сообщил, что пока не получал ответа на запрос, однако надеется получить его в ближайшее время.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.