ДнепрОГА привлекла 320 миллионов гривень инвестиций на строительство биогазовой электростанции

Днепропетровская ОГА привлекла 320 млн грн инвестиций для строительства биогазовой электростанции на стоках Днепрводоканала. Соответствующий меморандум между ДнепрОГА, горсоветом Днепра, водоканалом и инвестором был подписан 26 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

«Экологический проект. Самая современная в миретехнология. Первое такое производство в Украине. И все это - в Днепре. Биогазовая электростанция на стоках Днепрводоканала. Выработка электроэнергии в год - 25 500 МВт. Сегодня инвестор, ОГА, горсовет Днепра и водоканалподписали соответствующий меморандум. Вся проектная и техническая документация уже готовы. Это - прямой путь на сессию Горсовета и получение инвестором в субарендуучастка земли на водоканале. Это - гарантия того, что уже через пятнадцать месяцев будет построена и заработаетсовременная биогазовая электростанция в Днепре, котораярешит десятилетиями нерешаемую проблему очистки стоков водоканала», - написал он.

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Голик подчеркнул, что реализация проекта даст новые рабочие места в регионе и принесет дополнительные налоги в местный бюджет, а также отметил слаженность работы ОГА и горсовета Днепра на общий результат.

«320 млн гривен инвестиций за 250 км от линии фронта. Просто потому, что нам верят. И это - только первыеинвестиции, запланированные нами на этот год. Впереди - три современных химических завода в Индустриальномпарке и ТЭЦ на ТБО. И это уже счет инвестиций на миллиарды», - заявил советник главы ОГА.

Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей Днепропетровщины являетсяодним из реальных результатов процесса децентрализациив стране. «Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах насколькорасширились возможности для местных общин», - отметил Валентин Резниченко.

