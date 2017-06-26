"Энергоатом" начал самостоятельно проверять ядерное топливо компании Westinghouse

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в этом году начала самостоятельно проводить проверки ядерного топлива, которое поступает на Запорожскую и Южно-Украинскую АЭС и производится американско-японской компанией Westinghouse. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Если раньше инспекцию ядерного топлива проводили специалисты компании Westinghouse Electric Sweden AB, то уже начиная с 2017 года обособленное подразделение «Атомремонтсервис» самостоятельно выполняет весь комплекс инспекции: сбор и налаживание Стенда инспекции и ремонта топлива (СИРТ, оборудование для проверки топлива – УНИАН) и всех его измерительных систем, выполнение контроля топлива и последующий демонтаж стенда», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, «Атомремонтсервис» уже провел две инспекции топлива, что позволило «Энергоатому» сэкономить на закупке таких услуг около 7,5 млн грн.

«В июне 2017 года персонал «Атомремонтсервиса» провел очередную инспекцию топлива в объеме восьми ТВС-WR (тепловыделяющие сборки производства Westinghouse – УНИАН) на энергоблоке №5 Запорожской АЭС. Опыт и практические навыки, полученные «Атомремонтсервисом» в 2017 году, подтверждают, что персонал подразделения готов к самостоятельному проведению инспекций ядерного топлива с использованием СИРТ», – отметили в пресс-службе.

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Согласно сообщению, на ближайшее время перед «Атомремонтсервисом» стоят следующие задачи: доработка СИРТ для обеспечения возможности контроля ТВС-А (тепловыделяющие сборки производства российской компании ТВЭЛ), усовершенствование конструкции стенда для изъятия посторонних предметов со сборок, проведение плановых инспекций топлива на энергоблоках АЭС в период длительных капитальных ремонтов без влияния на сроки проведения таких ремонтов.

Также в пресс-службе сообщили, что ранее компания Westinghouse спроектировала и изготовила Стенд инспекции и ремонта топлива для осуществления контроля ядерного топлива в течение четырех топливных циклов. В 2014 году «Атомремонтсервис» прошел обучение на таком стенде, а в 2015-2016 годах вместе со специалистами Westinghouse принимал участие в инспекции топлива на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС.

«В январе 2017 года на базе «Атомремонтсервиса», а именно – в помещении тренажерных циклов СИРТ, специалисты компании Westinghouse провели обучение операторов стенда из числа персонала «Атомремонтсервиса» с выдачей соответствующих сертификатов международного образца», – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании «ТВЭЛ» «Энергоатом» ранее заключил договор с компанией Westinghouse. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок был подключен к энергосети страны.

В феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse. По итогам первого полугодия 2016 года «Энергоатом» импортировал 41,6% тепловыделяющих элементов, содержащих ядерное топливо, производства Westinghouse, а остальные 58,4% – из России.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году «Энергоатом» планирует заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив им российское топливо от компании «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.