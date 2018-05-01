Развод с Ахметовым

На минувшей неделе Киевский городской совет принял историческое решение: депутаты проголосовали за окончание контракта с подконтрольной украинскому олигарху Ринату Ахметову компанией «Киевэнерго».

Данное соглашение истекает 31 декабря 2017 года, однако с целью обеспечить непрерывность технологического процесса производства тепловой энергии и недопущения возникновения внештатных ситуаций во время отопительного сезона действие контракта продлили до 27 апреля 2018 года.

Это означает, что с конца апреля следующего года город получит в свое управление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, около 200 котельных, теплосети общей протяженностью более 2 тысяч километров (в двухтрубном измерении), а также мусоросжигательный завод «Энергия».

Сразу стоит отметить, что «Киевэнерго» продолжит обеспечивать киевлян электроэнергией: подстанции и электросети останутся в собственности компании.

Киевсовет принял не спонтанное решение – за последние годы количество претензий к компании значительно возросло. Это – и ошибки в начислениях за коммунальные услуги, и задержки с раздачей платежек, эпические прорывы теплотрасс, отключения горячей воды, невозможность дозвониться в колл-центр и необходимость простаивать в многочасовых очередях в центрах обслуживания компании. Кроме этого, 70% столичных теплотрасс исчерпали свой нормативный ресурс, и эта доля продолжает увеличиваться из-за отсутствия полноценных ремонтных кампаний, а перманентный рост тарифов никак не влияет на качество услуг.

В свою очередь, в «Киевэнерго» всегда пытались аргументированно объясниться по каждому пункту, однако у киевлян, как говорится, «остался осадок». Поэтому еще в ноябре прошлого года мэр столицы Виталий Кличко заявил, что контракт с компанией Ахметова продлен не будет.

«Теплосети в городе в плохом состоянии. У них исчерпан ресурс эксплуатации. Как следствие – часто происходят прорывы. Теплосети столицы сегодня находятся под управлением «Киевэнерго». Концессия завершается в следующем году. И мы рассматриваем возможность или передать все теплосети в муниципальное управление, или привлечь международных операторов (сейчас ведутся такие переговоры), которые могут взять сети в эффективное управление. Это международные компании, которые имеют опыт успешной работы. Будем искать наиболее оптимальный вариант, чтобы исправить все недостатки, которые были при работе с «Киевэнерго», – сказал тогда Кличко.

Взять бразды в свои руки

Несмотря на очевидные политические риски для команды мэра Киева, городские власти всерьез настроены управлять тепловыми активами столицы в течение трех лет, до 2021 года.

«Однозначно, город в состоянии предоставлять услуги по теплоснабжению. Я бы разделил переходной период (период, когда тепловыми активами города будет управлять муниципальная компания, - УНИАН) на две фазы. Первая – технологическая фаза: нам необходимо будет технически обеспечить работу теплоэнергетики в первом отопительном сезоне без «Киевэнерго» (отопительный сезон 2018-2019 годов). В целом переходной период может занять три года, начиная с момента, когда мы станем управлять теплоэнергетикой», - сказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что в течение этого время на городском и государственном уровне должна пройти существенная работа по изменению регуляторной и тарифной политики с целью создания благоприятного инвестиционного климата в теплоэнергетике страны.

По словам Пантелеева, Киев сейчас ведет переговоры на уровне консультаций с французской энергокомпанией Veolia, с финской Fortum, а также с компаниями из прибалтийских стран. В первую очередь обсуждаются условия, при которых теплоэнергетика Украины будет интересна международным инвесторам.

«Нужно понимать, что сегодня инвестор не придет на украинский рынок. Необходимо многое сделать как на местном уровне, так и на государственном уровне с целью создания соответственной законодательной базы, модернизации системы тарифообразования, необходимо сбалансировать взаимоотношения между теплоэнергетиками и поставщиками газа, нормализовать ситуацию с субсидиями и так далее», - сказал Пантелеев.

В свою очередь директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что действия городски властей, как никогда, логичны и последовательны.

«Быстро хорошо не станет, но точно не будет хуже. Дело в том, что соглашение, которое заключено в 2001 году между Киевом и «Киевэнерго», носит грабительский характер. Фактически монополист сел на городское имущество и зарабатывает деньги, а условия договора не выполняет. В договоре было записано: все доходы должны идти на модернизацию системы, а этого не происходило по понятным причинам – предприятие ориентировано на прибыль и не заинтересовано в модернизации чужого имущества, - говорит Сергиенко. – Ежегодно растет количество прорывов теплосетей. В 2016 году, только включили отопление – 900 прорывов. Как можно готовиться к отопительному периоду, когда 900 прорывов в первую отопительную неделю?»

Кроме этого, у эксперта сомнение вызывает финансовая отчетность «Киевэнерго». Так, в 2016 году компания показала 2,58 млн грн чистой прибыли против 1,695 млрд грн чистого убытка в 2015 году. При этом доход от реализации продукции вырос на 32% - до 23,7 млрд грн.

«В соглашение между городом и «Киевэнерго» записано, что 10% чистой прибыли компания должна уплачивать городу, но не меньше 200 млн грн. Обороты у них огромные, а прибыли – мизерные, или даже убытки. Они просто их прячут, как я понимаю – и не только я так понимаю», - поясняет Сергиенко.

Очевидно, что муниципальная компания, которая придет на смену «Киевэнерго» не сможет исправить эту ситуацию в ближайшее время, а, значит, киевляне будут предъявлять Кличко те претензии, что сейчас адресуются «Киевэнерго». А значит, рейтинг мэра будет каждую зиму страдать.

Сергиенко уверен, что Кличко идет на этот риск осознано.

«Я думаю, что команда мэра это понимает и осознано на это идет. Потому что существующий договор был, фигурально говоря, грабительским и его однозначно надо было разрывать и писать новый договор на других условиях. Да, это политический риск для Кличко, но он, следует отдать ему должное, осознано на это идет, потому, что потерь для киевлян сейчас намного больше», - размышляет эксперт.

Справится ли Киев?

Неудовлетворенность действовавшим более 16 лет контрактом высказывают не только в КГГА, но, как ни странно, и в «Киевэнерго».

Так, глава наблюдательного совета компании Иван Плачков сообщил, что действующие соглашение не отвечает современным условиям взаимоотношений между городом и компанией.

«Старое соглашение очень простое – на три страницы, потому что подписывалось оно еще между двумя государственными компаниями. Его нужно менять», - сказал Плачков.

При этом он уверен, что для киевлян и города идеальным вариантом будет если «Киевэнерго» победит в конкурсе на концессионный договор и продолжит управлять тепловыми активами столицы, но уже на новых условиях.

«Я уверен, что городская власть примет решение о передаче тепловых активов столицы в концессию. Будет разработан договор концессии, и будет объявлен конкурс. И я считаю, что «Киевэнерго» должно принимать участие в этом конкурсе, сама компания или совместно с партнерами из других стран… Я считаю это наиболее идеальным вариантом для киевлян, если будут четкие условия концессии и будут очень тщательно выписаны обязательства и права, и так далее, и «Киевэнерго» выиграет этот конкурс», - сказал Плачков, добавив, что компания будет принимать участия в конкурсе «если будут разработаны хорошие условия… это безубыточность предприятия по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Сейчас рентабельности нет – сейчас убытки», - уверяет он.

В подтверждение своих слов Плачков очертил список проблем, с которыми муниципальная компания столкнется в ближайшее время и которые должна решать уже сейчас.

«Новая компания должна будет получить 5 лицензий (на хозяйственную деятельность по производству, транспортировке электроэнергии и тепла)… Получить более 200 разрешительных документов… утвердить инвестпрограммы, защитить более 20 тарифов, перевести, или устроить и обучить около 6000 тысяч сотрудников… Это очень трудно сделать в сжатые сроки», – рассказал глава набсовета «Киевэнерго».

Он также отметил, что новая компания должна будет до нового года заключить договор с «Нафтогазом» на поставку около 1,5 миллиардов кубометров газа.

«Киев потребляет в год 2 млрд куб. м газа. Сегодня «Киевэнерго» будет договариваться с «Нафтогазом» до 27 апреля на 500 млн куб. м. газа. Поэтому новая компания должна до нового года заключить договоры с «Нафтогазом» на поставку около 1,5 млрд куб. м газа. Потому что баланс газа в государстве утверждается до нового года. Если этого новая компания не сделает, будет очень трудно в первом или во втором квартале менять баланс газа в государстве, чтобы обеспечить город», - подчеркнул Плачков.

На повестке дня также стоит вопрос инвентаризации: что принадлежит городу, а что – «Киевэнерго» и эта процедура не проходит за один день.

«За период действия соглашения в тепловом блоке города есть доля «Киевэнерго», которая образовалась за счет улучшений и так далее. Она юридически оформлена. А в электрическом блоке – есть коммунальная доля. Имущественный вопрос также необходимо решить. Необходимо сделать инвентаризацию этого имущества и его оценку. Это – не один месяц. Необходимо сделать большой объем работы, очень сложной. Ее нужно было начинать еще в прошлом году», - отметил Плачков.

По его мнению, решением имущественного вопроса мог бы стать взаимозачет, чтобы муниципалитету полностью перешел тепловой блок, а «Киевэнерго» - электрический.

Кроме этого, долги «Киевэнерго» после завершения действия соглашения с городом перейдут коммунальному предприятию, которому будут преданы тепловые активы столицы.

По состоянию на 1 мая 2017 года долг столицы за теплоэнергию перед «Киевэнерго» составил почти 4,9 млрд грн. В то же время долг «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» за потребленный газ для производства теплоэнергии на 1 мая достиг 3,2 млрд грн, а долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн.

«Относительно долгов, существует одна формула – новая компания получит все имущество и является правопреемником всех долгов как дебиторской, так и кредиторской задолженности. Это международная практика, по-другому быть не может», - сказал Плачков.

В свою очередь, в КГГА уверяют, что город справится со всеми вызовами и надеются на конструктив со стороны «Киевэнерго».

«У нас есть опыт по созданию коммунального предприятия «Киевтэплоэнерго». Мы понимаем, какие лицензии нужно получить, как получить тариф и как его защищать. Все это – непростой и длительный процесс. Мы будем этим заниматься, других вариантов у нас нет. Мы не видим критических проблем в этом. Если со стороны «Киевэнерго» останется конструктив, то все это абсолютно реально», - сказал Пантелеев, добавив, что все необходимые договора с поставщиками газа будут заключены в соответствии с действующим законодательством. Пантелеев также согласен с необходимостью провести оценку имущества до окончания контракта.

«Сейчас первым заданием является инвентаризация имущество, чтобы понять, что принадлежит «Кеивэнерго», а что городу. Это очень сложный вопрос 16 лет, что-то строилось, что-то модернизировалось… Инвентаризация будет, будем привлекать дополнительно людей, будет много проблем, противоречий. Мы сейчас ощущаем конструктив со стороны «Киевэнерго» и надеемся на успешную работу в этом направлении», - сказал Пантелеев.

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В целом, желание создать в городе условия для развития теплоэнергетики и привлечь иностранную компанию к управлению тепловыми активами столицы является более чем правильным. Однако, планы киевских властей о передаче тепловых активов в управление муниципальной компании могут сорвать намеченные на 2019 год выборы мэра столицы. Не последнюю роль также играют решения центральной власти, от которой зависит инвестиционный климат и тарифная политика в стране.

Игорь Орел