Мировые цены на нефть резко повысились

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 12 марта, резко повысились более чем на 11% после 7%-ого падения накануне на фоне обнародования позитивных данных по объемам розничной торговли за февраль месяц, а также в преддверии предстоящей встречи участников ОПЕК, передает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil подскочила на 4,70 доллара - до 47,03 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 3,69 доллара - до 45,09 доллара за баррель.