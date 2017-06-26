"Нафтогаз" о спорах в ЕС насчет "Северного потока-2": по-тихому построить уже не получится

«Нафтогаз Украины» прокомментировал споры в Европе по поводу целесообразности реализации проекта «Северный поток-2», направленного на поставки российского газа в Европу в обход Украины.

Как отмечает пресс-служба оператора на своей странице в Facebook, комментируя статью на сайте британского издания The Telegraph под названием «Немецкий газовый пакт с путинской Россией грозит Альянсу», с прошлой недели продолжается публичная перепалка относительно того, что больше раскалывает Евросоюз.

«Это перспектива американских санкций, которые помешают пяти европейским компаниям заработать дополнительные прибыли? Или уже совсем нескромная поддержка некоторыми политиками проекта Северный поток-2, который навредит большинству европейским потребителям?», – рассуждают в Нафтогазе.

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В сообщении отмечается, что существуют стороны с позицией "это просто бизнес", мол нельзя раздражать Газпром, и есть позиция "мы обеспокоены, но что же поделаешь".

«Есть стороны, которые говорят об опасности российского проекта обходного газопровода Северный поток-2, нарушении принципа солидарности по отношению к большинству европейским странам и угроз для самой Германии. Есть такие, кто интересуется, почему у Газпрома в Европе уже очень специальные условия, а им планируют еще бонусов добавить», – отмечают в «Нафтогазе».

Анализируя европейскую прессу, ведомство выделяет основные тезисы, которые звучали в СМИ по поводу «Северного потока-2» в последнее время: "Европа сама разберется, у кого и как покупать газ! Не лезьте в наш огород!", говорят обычно сдержанные немецкие дипломаты. "Molotov-Ribbentrop 2 pipeline", говорят поляки. "Немецкий газовый пакт с путинской Россией", продолжают британские журналисты.

«Что будет в результате, неизвестно. Но по-тихому построить уже не получится», – резюмировали в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2». Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», это лишит Украину 2 млрд долларов прибыли, Словакию - 0,8 млрд долларов, Польшу - 0,4 млрд долларов, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

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По оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты входа российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточных мощностей, чтобы доставить необходимые объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Напомним, новые санкции против России, одобренные в середине июня Сенатом США затрагивают европейские страны, которые принимают участие в газовых проектах с Россией, таких как "Северный поток-2". Из-за этого министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн призвали США скорректировать одобренный Сенатом законопроект об усилении санкций против России в сфере энергетики.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».