Евроатом ратифицировал соглашение Украина-ЕС - Климкин

Европейское сообщество по атомной энергии (Евроатом) в понедельник, 26 июня, ратифицировало соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Twitter.

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"Евроатом ратифицировал сегодня соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Еще один повод для хорошего настроения", - написал министр.

ЄВРОАТОМ ратифікував сьогодні Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ще один привід для хорошого настрою :) #AssociationAgreement — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 26, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, 13 июня в Министерстве юстиции Нидерландов был подписан закон о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

30 мая Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

12 июня, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно станет действующей 1 сентября.