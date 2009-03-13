Эквадор против сокращения добычи нефти ОПЕК

Эквадор выступает против сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как заявил в четверг в Кито министр нефтяной и горнодобывающей промышленности андской страны Делис Паласиос, "нет необходимости в очередном сокращении добычи нефти, так как цены на нее стабилизировались и имеют тенденцию к росту". По словам министра эту позицию Эквадор изложит на предстоящем в воскресенье в Вене заседании ОПЕК.

Заявление Д.Паласиоса прозвучало в ответ на предложение Венесуэлы, другого латиноамериканского члена "нефтяного картеля", сократить добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в день. Находящийся с визитом в Бразилии Рафаэль Рамирес отметил, что Венесуэла предложит также проанализировать эффективность предпринятого в конце минувшего года решения о сокращении совокупных квот ОПЕК на ежесуточную нефтедобычу на 4,2 млн баррелей.