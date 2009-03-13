Венесуэла выступает за снижение добычи нефти

Венесуэла выступит на очередной сессии Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая пройдет в воскресенье в Вене, с предложением о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в день. Об этом заявил в четверг находящийся с визитом в Бразилии министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Он отметил, что предложит также проанализировать эффективность предпринятого в конце минувшего года решения о сокращении совокупных квот ОПЕК на ежесуточную нефтедобычу на 4,2 млн баррелей. Министр указал, что за прошедшее после этого время "инвентарные запасы" стран-потребителей увеличились. Одновременно спрос на нефть, по данным министра, упал на 500 тыс баррелей в день. Поэтому инициатива Венесуэлы преследует цель сократить предложение нефти на мировом рынке более чем на 1 млн баррелей в день, пояснил Р.Рамирес.