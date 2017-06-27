Цена на нефть Brent вновь направилась вниз

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 27 июня 2017 года, опустилась ниже отметки $46 за баррель, сообщает РБК-Украина.

Так, по состоянию на 08:20 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в $45,98 за баррель. Это на 0,09% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Хотя цены на нефть отошли от 10-месячных минимумов, они как и раньше примерно на 13% ниже уровня конца мая, когда картель ОПЕК и несколько стран вне организации договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года для восстановления мирового баланса спроса и предложения.

Среди факторов, которые сдерживают дальнейший подъем рынка, рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в США. Количество буровых установок в США также продолжает неуклонно расти и на прошлой неделе увеличилось на 11 штук до 758, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.