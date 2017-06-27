"Нафтогаз" похвастался рекордом: перечислил в госбюджет 13 миллиардов дивидендов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила перечисление в государственный бюджет дивидендов за 2016 год в размере 13,3 млрд грн, сказано в сообщении.

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«Это рекордная сумма, которая была выплачена в бюджет государственной компанией в виде дивидендов за всю историю независимости Украины», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, «Нафтогаз» перечислил в бюджет авансовые взносы с налога на прибыль, начисленные на сумму дивидендов, в размере 2,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2016 году получил 22,5 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 млрд грн чистого убытка. Валовая прибыль «Нафтогаза» по итогам 2016 года составила 70,96 млрд грн, что в 8,4 раза больше показателя 2015 года. Доход холдинга в 2016 году вырос на 48% - до 192,8 млрд грн.