Парубий объяснил опасность для Украины от строительства "Северного потока-2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что одной из важнейших внешнеполитических задач Украины является блокирование строительства Россией газопровода в обход Украины «Северный поток-2».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Энергетическая безопасность нашего государства является основой для развития нашей экономики, гарантией того, что Путин больше никогда, как в 2009 году, не перекроет нам газовый вентиль. Безопасность Украины, в том числе и энергетическая, неотделима от безопасности Европы. Сейчас мы работаем для того, чтобы дать отпор новейшему российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному «Норд Стрим-2». Я не преувеличиваю - военно опасному. Потому что Россия больше не будет воздерживаться от широкомасштабного вторжения в Украину, если не будет на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», - сказал Парубий.

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Также он добавил, что «Северный поток-2» может стать для России источником колоссальных прибылей, которые могут быть направлены «для усиления агрессивных военных действий как в Сирии, так и в Украине. Это механизм политического давления на страны ЕС».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».

В начале сентября 2015 российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».