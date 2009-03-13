«Крымэнерго» направит 15% прибыли на дивиденды

Акционеры ОАО «Крымэнерго» решили направить на выплаты дивидендов 15%, или 4,239 млн. грн., чистой прибыли, полученной по итогам 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в компании со ссылкой на решение общего собрания акционеров «Крымэнерго» от 12 марта.

В компании уточнили, что 80% чистой прибыли, или 22,609 млн. грн., акционеры решили направить на развитие компании. Еще 5%, или 1,413 млн. грн., решено направить в резервный фонд.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Крымэнерго» в 2008 году увеличило прибыль в 3,4 раза по сравнению с 2007 годом – до 28,262 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд компании составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на начало 2006 года 70% акций "Крымэнерго" принадлежали государству и были переданы в уставный фонд НАК “Украинская энергетическая компания”, 5,128% принадлежали VS Energy International N. V. (Нидерланды), 6,143% – "Линдселл Энтерпрайзиз Лимитед" (Кипр). Еще 5,6% акций компании принадлежали физическим лицам.

В декабре 2007 года 10,01% акций «Крымэнерго» сконцентрировала Vanair Limited (Британские Виргинские острова).

В 2008 году компания увеличила чистый доход на 30% – до 1 млрд. 392,327 млн. грн.