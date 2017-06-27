"Укрэнерго" и "Киевэнерго" подверглись хакерским атакам

Государственная компания - оператор объединенной энергосистемы - «Укрэнерго» подверглась хакерской атаке, стабильность работы энергосистемы не нарушена, сообщили УНИАН в пресс-службе госкомпании.

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«Были проблемы с компьютерами в офисе. Сейчас устраняем неполадки. На стабильности работы энергосистемы это никак не отобразилось», - сообщили в пресс-службе госкомпании.

В столичной энергопоставляющей компании «Киевэнерго» УНИАН также сообщили о хакерской атаке на предприятие. "Из-за вирусных атак на программное обеспечение «Киевэнерго» контакт-центр 15-88 и Центры обслуживания клиентов сейчас работают в ограниченном режиме», - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие «Прикарпатьеоблэнерго» сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, вследствие чего около 700 тыс. жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

Согласно данным Госспецсвязи, помимо «Прикарпатьеоблэнерго», кибернападениям подверглись также «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку поражения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

16 января 2016 года IT-специалисты аэропорта «Борисполь» обнаружили признаки хакерского проникновения в информационные системы аэропорта с использованием того же вируса, что и в случае нападений на объекты энергетического комплекса.

20 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» проинформировала команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA при Госспецсвязи об очередной хакерской атаке, в ходе которой злоумышленники от имени «Укрэнерго» присылали на электронные адреса предприятий электроэнергетики зараженный вирусом файл.

12 февраля заместитель министра энергетики США Элизабет Шервуд-Рэндалл в своей презентации на встрече с представителями энергетической отрасли заявила, что за кибернападениями на объекты украинской энергетики стоят российские хакеры.