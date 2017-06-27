Еврокомиссия получила мандат на переговоры с Россией по газопроводу "Северный поток-2"

Страны-члены ЕС поддержали предложение предоставить Европейской комиссии право начать переговоры о строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver.

"Мандат был предоставлен, и это было закрытое заседание", - заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Пресс-секретарь Мальтийского председательства в ЕС Пабло Микаллеф сказал, что "примерно 13 государств-членов" одобрили идею, когда министры энергетики ЕС встретились на неформальных переговорах в Брюсселе в понедельник.

Законодательство ЕС обязывает российскую государственную компанию "Газпром" открыть монополию "Северного потока-2" конкурентам ЕС. Это требование ранее привело к исчезновению предыдущего российского проекта - газопровода "Южный поток" по дну Черного моря в Болгарию.

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Но Иктонен отметила, что "речь идет не о вето Еврокомиссии, не о будущем газопровода, не о том, одобрит Еврокомиссия проект или нет".

Она отметила, что переговоры между комиссией и Россией будут проведены таким образом, чтобы обеспечить "юридическую определенность" по газопроводу, и они не будут "чем-то захватывающим или необычным", поскольку чиновники ЕС уже проводили подобные переговоры с "третьими странами" по другим проектам.

Министр энергетики Дании Ларс Кристиан Лиллехольт, который был одним из 13 министров, поддержавших предложение, сказал: "Я очень доволен. Это было лучшее, что могло бы выйти из этой встречи".

"Северный поток-2" сконцентрирует поставки российского газа на одном маршруте в Германию по дну Балтийского моря с 2020 года.

Но его критики, включая страны Северной Европы, страны Балтии, а также Польшу и США, говорят, что это нанесет вред энергетической безопасности ЕС и навредит Украине, потому, что ее газопровод станет устаревшим.

Как известно, ряд европейских стран выступили против строительства трубопровода, считая, что он сделает ЕС заложником Москвы.

Напомним, ранее президент Европейского совета Дональд Туск написал письмо президенту ЕК Жану-Клоду Юнкеру, в котором отметил, что строительство газопровода укрепит позиции России.