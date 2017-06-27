Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на угрозу хакерских атак - Минэнерго

Объединенная энергосистема Украины работает стабильно, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности, комментируя масштабную хакерскую атаку, которой подверглись несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов, в том числе энергокомпании.

«Сегодня наблюдаются вмешательства в работу предприятий топливно-энергетического комплекса Украины. Зафиксированы сбои в компьютерных сетях государственных и частных предприятий отрасли. Сейчас специалисты выясняют причины несанкционированного вмешательства и степень угрозы», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ведомство принимает меры с целью недопущения потери информации и повреждения технических средств.

«Министерство осуществляет координацию работы по обеспечению устойчивой работы объединенной энергосистемы Украины», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке. О хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго», а также столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго». Кроме того, о хакерской атаке сообщила крупнейшая украинская компания экспресс-доставки «Новая почта».