МЭА сократило прогноз потребления нефти в 2009 г

Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу сократилО прогноз по потреблению нефти в 2009 году на 270 тыс. баррелей в день, сообщает k2kapital..

При этом эксперты предупредили, что столь значительная экономия на энергоресурсах развитыми экономиками приведет к резкому сокращению стратегических запасов нефти, передает Dow Jones.

В последнем докладе МЭА говорится, что в 2009 году глобальное потребление нефти составит 84,4 млн. баррелей в день, что на 1,2 млн. баррелей, или 1,5% меньше показателя 2008 года.

Вместе с обещанным ОПЕК сокращением объемов добычи, это может привести к серьезным сокращениям стратегических объемов в странах с развитыми экономиками, считают в МЭА.