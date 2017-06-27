В «Укрэнерго» заявили, что аналог вируса-вымогателя WannaCry не несет реальных угроз для энергосистемы "Укрэнерго". Об этом сообщил и. о. руководителя компании Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

«Реальных угроз для энергосистемы этот вирус не несет, профессионализм наших диспетчеров и инженеров позволяет управлять ОЭС Украины и при отсутствии части программных комплексов, которые работают под операционной системой Windows. Надеюсь, скоро проблема будет решена. Мы активно работаем над всем комплексом вопросов по кибербезопасности уже 6 месяцев», - написал Ковальчук.

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То же время, по словам Ковальчука, нельзя недооценивать риски.

«Кроме общераспространяемых, мы уже сталкивались со специально разработанными для нанесения вреда именно энергетическому сектору. Считаю, что все государственные учреждения и предприятия должны объединить свои усилия с частным сектором в наработки действенных механизмов защиты от современных форм терроризма», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, в Украине 27 июня хакеры атаковали ряд крупных предприятий и учреждений. В частности, кибератаки были осуществлены на сайты "Киевэнерго", "Укртелеком", "Ощадбанк" и "Новая почта", компьютерную сеть Кабмина, столичный метрополитен.

Позже в Службе безопасности Украины объяснили, что массовые хакерские атаки на ряд украинских компании могли быть организованы с территории РФ.