Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение по контракту на закупку газа с "Газпромом" в ноябре

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Стокгольмский арбитраж в рамках иска Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа может вынести окончательное решение в конце ноября. Об этом Зеркаль сообщила в эфире «5-го канала».

В частности, ее спросили, когда будет окончательное решение арбитража по иску НАК «Нафтогаз Украины» к «Газпрому» по газовым контрактам от 2009 года.

"Сейчас немного подвинули сроки, и предварительно - это конец ноября", - сказала замминистра.

По ее словам, это связано с тем, что "прежде всего - это подсчеты, касающиеся выполнения решения по существу арбитража".

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"Они должны быть проведены сторонами. Стороны должны прийти к общему знаменателю. После этого, если они не приходят к общему знаменателю, тогда уже арбитраж подключается к рассмотрению этого вопроса", - сказала заместитель министра.

Вместе с тем, она отметила, что на это еще влияет фактор летних отпусков.

"Еще они рассматривают это в привязке ко второму делу. Это дело по транзиту. И конечно, здесь есть определенная корреляция", - сказала Зеркаль.

"На самом деле мы заинтересованы сами в том, чтобы по этим двум делам подсчеты были по параллелям", - сказала она.

В этой связи Зеркаль отметила, что решение по второму делу также ожидается на конец ноября.

"Они запараллелили эти два дела... Сейчас должны состояться подсчеты по всем периодам, по всем перерасчетам - то есть, это займет определенное время на то, чтобы прийти к какому-то одному знаменателю каждой стороне, затем провести какие-то консультации и после этого, если не найдут стороны общему знаменателя, уже будет арбитраж. Также ему потребуется некоторое время. Но это приблизительно. Они сказали, что они видят, что это будет в конце ноября", - отметила представитель МИД.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в Стокгольме были проведены устные слушания позиций сторон в рамках спора по транзитному контракту.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

По данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или платить его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Как известно, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 22 июня Украина уже 573 дня не импортирует газ из России.