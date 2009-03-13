Vanco готова к переговорам с Кабмином

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтверждает свою готовность к переговорам с Кабинетом Министров Украины по мирному урегулированию спора в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

«Мы не сомневаемся, что мы его (арбитраж – УНИАН) выиграем, потому что правительство просто не выполнило своих обязательств по СРП – оно не создало Координационный комитет. Поэтому оно проиграет», – сказал Д. БАУН.

При этом он добавил, что «мы вообще не хотели и не хотим никакого суда».

«Мы хотим сесть за стол переговоров, но что мы не будем делать - это не будем останавливать арбитраж. Но если в процессе переговоров с правительством мы придем к каким-то результатам, то остановить арбитраж очень легко. Поэтому мы продолжаем арбитраж, но в тот же момент мы даем сигналы правительству о переговорах», – сказал президент Vanco Prуckerchenska.

Также он отметил, что в условиях экономического кризиса и при постоянном росте цен на энергоносители «национальное правительство должно стараться развивать свои национальные месторождения».

Напомним, сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

По информации первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА, в 2008 году на юридическое сопровождение судебного разбирательства с компанией Vanco Украиной было израсходовано 503 тыс. долларов.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

21 мая 2008 года Кабинет министров Украины принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

4 июня 2008 г. Президент подписал указ, согласно которому вступило в силу решение СНБО от 30 мая о выводах Межведомственной рабочей группы по изучению вопросов соответствия законодательству при заключении и выполнении Соглашения между государством Украина и компанией «Венко Интернешнл ЛТД».

В своем решении СНБО, среди прочего, предложил Президенту Украины рассмотреть вопрос о приостановке действия распоряжения Кабинета министров от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл ЛТД» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

18 июня 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

28 июля 2008 года В.ЮЩЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой объяснить, почему не выполняется решение СНБО по СРП с Vanco, которое вступило в силу 30 мая.