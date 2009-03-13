Фонд госимущества выставит на продажу госпакеты 6 облэнерго

Фонд государственного имущества (ФГИ) выставит на фондовые торги государственные пакеты 6 облэнерго в апреле-мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщил начальник департамента продажи акций на фондовых рынках Украины и проведения аукционов Юрий ЯКОВЛЕВ.

«В апреле мы выставим первые три пакета, остальные в мае», - сказал он.

При этом он не уточнил очередность реализации пакетов, отметив, что официальная информация об этом будет обнародована в издании «Ведомости приватизации» в среду 18 марта.

Как сообщал УНИАН, Приказом от 27 февраля №310 ФГИ возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 шт. номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом фонда в мае 2008 года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако, в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.