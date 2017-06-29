Трамп намерен сегодня объявить о начале экспорта угля из США в Украину - СМИ

Президент США Дональд Трамп намерен в течение ближайших суток объявить о начале экспорта угля из США в Украину. Об этом сообщает РБК ссылкой на Bloomberg.

Читайте такжеУкраина планирует закупить минимум 2 миллиона тонн угля из США - Порошенко«Трамп сделает соответствующее объявление во время выступления в четверг. В нем он также сообщит о пересмотре ряда норм в энергетической сфере в США и заострит внимание на возможности создания новых рабочих мест»,- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Петр Порошенко заявлял в интервью украинским телеканалам, что Украина планирует закупить минимум 2 млн тонн угля из США в условиях максимального содействия с американской стороны.

По словам главы государства, после отказа от покупки угля с оккупированных территорий Донбасса, Украина договорилась о его поставках из Пенсильвании по конкурентным ценам.

«Будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия. Сейчас должны только заключаться контракты по энергетической безопасности», - сказал Порошенко.