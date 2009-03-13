Четыре газопоставщика «отмыли» 350 млн. грн.

Налоговая милиция ГНАУ в ходе проверок с целью выявления фактов неуплаты налогов при осуществлении операций с природным газом выявила, что 4 областных и городских газопоставщика реализовали газ конечным потребителям через посредника, «отмыв» порядка 350 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины.

Установлено, что руководители отдельных облгазов реализовывали значительные объемы природного газа предприятиям-посредникам, а те сбывали газ конечным потребителям по значительно завышенной цене. Полученные прибыли „отмывались” через так называемые „конвертационные центры”. Так, четыре обл- и горгаза реализовали природного газа на общую сумму порядка 350 млн. грн. одному газотрейдеру.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В сообщении также отмечается, что еще одна посредническая структура в Черкасской области реализовывала газ, «запугивая своих потенциальных клиентов». Одному из клиентов должностные лица газотрейдера навязали контракт, согласно которому потребитель вместе со стоимостью природного газа был обязан оплатить определенные «информационные услуги», цена которых достигала порядка 60% стоимости газа.

В целом установлено 10 газотрейдеров, которые незаконно получали сверхдоходы на газовых операциях.

Налоговая милиция продолжает отработку преступных схем уклонения от уплаты налогов во время операций с природным газом.