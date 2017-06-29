"Газпром экспорт" уклонялся от уплаты налогов - доплатил в украинский бюджет 1,7 миллиона гривень

Одна из дочерних зарубежных компаний группы российского газового монополиста «Газпром» - «Газпром экспорт» - была уличена в уклонении от уплаты налогов, после чего компания возместила госбюджету Украины 1,7 млн грн недоплаченного налога на прибыль. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева.

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«Следствием установлено, что указанное представительство («Газпром экспорт» - УНИАН), получив конвертируемую валюту в долларах США и российских рублях в виде финансирования от материнской компании-нерезидента ООО «Газпромэкспорт» (Россия), путем занижения валовых доходов уклонилось от уплаты налога на прибыль на сумму более 1,7 млн грн», - сообщили в пресс-службе, добавив, что после предварительного расследования компания «Газпром экспорт» в полном объеме возместила причиненный вред и бюджет страны был пополнен на упомянутую сумму.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Из-за того, что ответчик не уплатил штраф вовремя, на него была дополнительно наложена санкция - также на 86 млрд грн.

После этого ряд судебных инстанций подтвердили законность такого решения АМКУ. Для его выполнения 20 июня Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 млн грн дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома», а также наложила арест на акции «Газпрома» в компании «Газтранзит» на сумму 30,3 млн грн.