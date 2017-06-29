У Ахметова заявили о готовности своих антрацитовых ТЭС к летнему пику потребления электроэнергии

Криворожская и Приднепровская теплоэлектростанции провели ремонты и накопили достаточные запасы дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения пикового потребления электроэнергии в летние месяцы 2017 года.

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Об этом сообщает пресс-служба «ДТЭК-Энерго», которое является подразделением крупнейшего частного энергохолдинга и владельца этих станций ДТЭК.

«Криворожская ТЭС на прошлой неделе успешно включила в сеть один из своих семи энергоблоков. Запустить энергоблоки готова и Приднепровская станция, которая также работает на угле антрацитовой марки. Обе станции подтвердили способность включиться в объединенную энергосистему Украины, чтобы компенсировать мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на АЭС и летних пиковых нагрузок», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в июне 2017 года обе станции провели ремонты двух энергоблоков, а также на Криворожской ТЭС к завершению подходит масштабная реконструкция энергоблока №1.

«Сейчас на складах обеих ТЭС накоплено более 195 тыс. тонн угля антрацитовой группы. Это запас топлива, который позволит станциям включиться в энергосистему Украины вместо ушедших на ремонт атомных энергоблоков», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Для обеспечения стабильной работы станций, ДТЭК начал поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме 675 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в «Южном» ДТЭК принял 25 мая, второе ожидается в середине июля.

По информации ДТЭК, Криворожская и Приднепровская станции были остановлены в начале апреля этого года на фоне нехватки топлива.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик. Компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.