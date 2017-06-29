Нацкомиссия выдала трейдерам автомобильного топлива лицензии на поставки газа в Украину

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала компаниям-трейдерам автомобильного топлива лицензии на поставки газа в Украину.

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Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

В частности, комиссия выдала лицензии на поставки газа топливной компании «Торговый дом «Сокар Украина», компании-импортеру сжиженного газа "Газтрон-Украина", концерну «Галнафтогаз», который владеет одной из крупнейших в Украине сети АЗС «ОККО», и другим.

Как сообщал УНИАН, в начале июня НКРЭКУ выдала лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украину «Трафигура Юкрейн» - дочерней компании оного из крупнейших мировых трейдеров энергоресурсов Trafigura.