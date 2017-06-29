На два новых блока на газовом угле Славянской ТЭС потратят пять лет и $716 миллионов

Частная энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» планирует завершить строительство двух новых энергоблоков Славянской ТЭС, которые будут работать на добываемой в Украине газовой марке угля, в 2022 и 2023 годах. Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба компании.

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«Физическая реализация проекта реконструкции энергоблока №6 Славянской ТЭС с разделением на блоки 6б и 6а мощностью по 330 МВт каждый начата в 2014 году… В марте 2017 года приказом Минэнергоугля №221 утверждены следующие временные рамки реализации проекта: энергоблок №6б (завершение физической реализации) - декабрь 2022 года, энергоблок №6а (завершение физической реализации) - декабрь 2023 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ориентировочная стоимость строительства двух энергоблоков составляет 716 млн долл.

«Проект реконструкции энергоблока №6 Славянской ТЭС предусматривает установку двух энергоблоков электрической мощностью по 330 МВт каждый. Прогнозные показатели годового потребления угля газовой марки – 1,7-1,8 млн тонн в год», - отметили в компании, добавив, что на сегодня уже подготовлена строительная площадка, а именно: вынесены коммуникации, демонтировано здание котельного отделения законсервированного блока №6, установлены опорные элементы конструкции фундамента, изготовлена турбина с конденсатором для энергоблока 6б и конденсатор для энергоблока 6а.

По информации пресс-службы «Донбассэнерго», этот проект планируется реализовать за счет привлечения иностранных инвестиций и частично - за счет собственных средств.

«На сегодня специалисты компании определяют технологические возможности и объем капитальных инвестиций для перевода (реконструкции) тепломеханического и газоочистного оборудования Славянской ТЭС на сжигание угля марки «Г». На основе результатов этого комплексного анализа будет принято решение о целесообразности такого шага», - сообщили в «Донбассэнерго», отвечая на вопрос о планах компании по переводу блоков, которые работают на дефицитном антраците на уголь газовых марок.

Напомним, эксперт в энергетической сфере Андрей Герус считает, что основная причина анонсированного чиновниками, но застопорившегося массового перевода украинских ТЭЦ и ТЭС на уголь газовой марки – нежелание выгодополучателей серой схемы поставок антрацита с Донбасса терять миллиардные прибыли. «Основная причина – это то, что (раньше) можно было брать антрацит с ОРДЛО, который там стоит 800 гривень за тонну, а закладывать украинским потребителям в тариф цену 1800 гривень/тонна. Маржа – более 5 миллиардов в год», - считает эксперт. И от этой маржи те, кто на ней зарабатывают, до последнего не желают отказываться, резюмирует он.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля «Донбассэнерго», в связи с блокированием поставок антрацита, перевело Славянскую ТЭС на аварийный режим работы для теплоснабжения жителей прилегающего города – Николаевки. После этого компания сообщила, что планирует в ближайшее время рассмотреть возможность импорта угля антрацитовой группы для возобновления полноценного режима работы Славянской ТЭС.

В начале марта 2017 года директор по инвестиционным проектам и перспективному развитию «Донбассэнерго» Виталий Коваленко сообщил, что компания намерена через 1,5 месяца получить технико-экономическое обоснование для строительства нового блока (№6) Славянской ТЭС мощностью 660 МВт, который планируется построить за 4-5 лет для работы на газовых марках угля вместо дефицитного антрацита. По его словам, диапазон ориентировочной стоимости этого блока (двух небольших блоков) составляет от 1100 до 1200 долл. за кВт установленной мощности.

Справка УНИАН. Частная энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» эксплуатирует Славянскую ТЭС, которая расположена вблизи г. Славянск (Донецкой обл.). В середине марта компания потеряла контроль над второй своей станцией – Старобешевской, которая осталась на временно оккупированной территории Донбасса. Обе ТЭС работают на антрацитовом штыбе. Их установленная мощность составляет 2890 МВт. При этом Славянская ТЭС может работать в маневренном режиме в диапазоне 280-750 МВт. Контрольный пакет акций компании принадлежит «Энергоинвест Холдингу» бизнесмена Игоря Гуменюка.