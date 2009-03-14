Иск «Газпрома» к «Нафтогазу» в Стокгольме бесперспективен

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает бесперспективным рассмотрение иска российского ОАО «Газпром» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма в связи с газовым кризисом между Россией и Украиной в начале января 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос: «Не планирует ли Украина выдвинуть встречный иск к «Газпрому».

«Я не вижу перспективы в рассмотрении этого вопроса, потому что он не имеет объективной базы. Это, скорее, политические действия, связанные с тем, что «Газпром» просто хочет как бы обеспечить свое европейское реноме», - сказал он.

Первый вице-премьер подчеркнул, что транзит российского природного газа по территории Украины для европейских потребителей был прекращен не по вине украинской стороны.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что европейские эксперты, которые принимали участие в урегулировании газового кризиса между Россией и Украиной, подтвердили, что Украина не производила несанкционированный отбор газа для обеспечения потребностей внутреннего рынка, а также не предпринимала никаких действий для прекращения транзита российского газа в Европу.

Как сообщалось, “Газпром” до сих пор не отозвал из Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже от 16 января относительно транзита российского природного газа через территорию Украины в связи с так называемой январской газовой войной.

Как пишет еженедельник "Зеркало недели" (№ 9 (737) 14-20 марта), согласно имеющимся в распоряжении издания документам, ОАО «Газпром» считает, что ответчик (НАК «Нафтогаз Украины») не только «не соблюдал юридических обязательств по транзиту природного газа через территорию Украины в Европу», но еще и изымал транзитный газ.