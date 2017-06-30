"Энергорынок" привлечет у госбанков кредитные линии на 1,4 миллиарда гривень

Государственное предприятие «Энергорынок», оператор оптового рынка электроэнергии Украины, привлечет две возобновляемые кредитные линии у государственного «Ощадбанка» на сумму 800 млн грн, а также две кредитные линии у государственного «Укргазбанка» на 600 млн грн, с целью предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

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Об этом говорится в сообщении компании в электронной системе госзакупок Prozorro.

Срок пользования линиями: в течение года, начиная с июля 2017 года. Стоимость обслуживания каждой линии на 400 млн грн – 71,4 млн грн, на 300 млн грн – 53,7 млн грн.

Целевое назначение – открытие кредитных линий с целью предоставления авансовых платежей производителям электрической энергии для пополнения оборотных средств генерирующими компаниями ТЭС и ТЭЦ для расчетов за топливо.

Как сообщалось, 16 июня «Энергорынок» отменил тендер на привлечение 1,4 млрд грн, который выиграл «Укргазбанк», из-за несогласования заключения договора «Ощадбанком», который является основным кредитором "Энергорынка". Поэтому госпредприятие объявило тендер повторно, разбив линию на четыре лота, что позволило увеличить количество участников.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Энергорынок» выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии.