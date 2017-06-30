Трамп объявил о запуске "золотой эры" в энергетической отрасли США

Выступая на встрече, организованной Министерством энергетики США, президент Дональд Трамп заявил о начале реализации новой энергетической политики США, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру», - пообещал Трамп.

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По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования. В числе примеров нового подхода Трамп назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля в Украину.

Глава Белого дома также заявил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии.

Еще один пункт программы – разработка новых месторождений нефти и газа на американском шельфе. Работы были заморожены при администрации Барака Обамы.

Указ о расширении добычи на шельфе Трамп подписал еще в конце апреля. Он объяснил это в том числе созданием тысяч новых рабочих мест для граждан США.