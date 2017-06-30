Посол Польши в Украине ознакомился с работой Хмельницкой АЭС (фото)

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло и представители компании ДТЭК 26 июня побывали с ознакомительным визитом на Хмельницкой АЭС.

Среди основных вопросов, которые интересовали гостей, – перспективы синхронизации Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E и реализация проекта «Энергетический мост Украина – Европейский Союз», сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«Основная цель визита – стратегическое партнерство Украины и Польши в том числе и в области энергетики», ‒ отметил посол.

Во время пребывания на ХАЭС делегация посетила учебно-тренировочный центр, где ознакомилась с системой подготовки и поддержания квалификации персонала атомной станции. В частности, на полномасштабном тренажере блочного щита управления (БЩУ) была смоделирована внештатная ситуацию на АЭС, во время которой оперативный персонал ядерного объекта продемонстрировал свои навыки и умения. В рамках программы визита гости также побывали в машинном отделении и на БЩУ второго энергоблока ХАЭС.

Подробнее с состоянием эксплуатации ХАЭС, основными показателями деятельности предприятия, а также состоянием дел по реализации проекта «Энергетический мост Украина - ЕС» по подключению энергоблока №2 ХАЭС к европейской энергосистеме ENTSO-E ознакомили присутствующих на совещании.

Докладывая об основных шагах по реализации данного проекта, заместитель главного инженера по электрооборудованию и системам контроля и управления ОП ХАЭС Александр Копийко отметил, что Киевским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом «Энергопроект» (КИЭП) разработан «Технико-экономический анализ» (ТЭО), согласно которого подтверждена техническая возможность безопасной работы энергоблока №2, как на энергосистему ENTSO-E, так и на энергосистему Украины; создан Европейский консорциум по финансированию реализации данного проекта, в состав которого вошли ведущие компании POLENERGIA (Польша), EDF Trading (Франция), Westinghouse (США-Швеция). Согласно предварительной договоренности, в июле текущего года консорциум должен предоставить ТЭО подключения блока №2 ХАЭС в энергосистему ENTSO-E.

По словам советника президента НАЭК «Энергоатом» по международным вопросам Александра Никоненко, реализация этого проекта станет первым шагом на пути к синхронизации энергосистем Украины и Европейского Союза, которая предусмотрена соглашением об ассоциации между нашим государством и ЕС, а также будет способствовать энергетической безопасности страны.

Справка. 15 июня 2015 года Кабинетом Министров Украины утверждено Распоряжение №671-р «О начале реализации пилотного проекта «Энергетический мост Украина - Европейский Союз». Цель проекта: развитие инфраструктуры межгосударственных электрических сетей; интеграция объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E; организация выдачи мощности энергоблока №2 Хмельницкой АЭС для передачи электрической энергии странам ЕС путем отделения энергоблока от объединенной энергетической системы Украины для обеспечения долгосрочного экспорта электроэнергии.