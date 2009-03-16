В РФ не исключают дальнейшего падения цен на нефть

В России не исключают дальнейшего падения цен на нефть по мере углубления мирового экономического кризиса.

Об этом в интервью российскому каналу «Вести» сказал министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

«То, что цена еще может опуститься – это зависит от спроса мировой экономике на нефть. По мере увеличения или углубления кризиса такой спрос будет падать. Конечно, это создает дополнительные риски, но для этого у нас есть резервный фонд, поэтому мы чувствуем себя более увереннее, чем другие страны, которые не имеют такого фонда», - сказал А.КУДРИН.

Он отметил, что падение цен на нефть было прогнозированным.

«Я всегда говорил, что цена будет снижаться. Я это говорил и год назад и два и три именно для этого мы создавали резервные фонды», - добавил он.

В тоже время он добавил, что в целом предсказать цену нефти практически невозможно.

«Я говорил, что цена на нефть не прогнозируемая – никто не мог предсказать ни такой взлет, ни такое падение – не сейчас, не в 1998 году. Мы это уже знали и готовились к худшему, но оно наступило быстрей, чем ожидали», - отметил А.КУДРИН.