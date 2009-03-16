ОПЕК не будет снижать объемы добычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на конференции в Вене приняла решение не снижать объемы добычи "черного золота". Как сообщили представители ОПЕК, следующее заседание состоится 28 мая с.г., передает Associated Press.

В преддверии встречи в Вене было много разговоров о возможности снижения объемов добычи, что, по мнению экспертов, могло позитивно отразиться на росте цен на нефть.

Напомним, главной темой повестки дня заседания ОПЕК был вопрос об очередном сокращении объемов добычи нефти государствами - членами организации.

Справка УНИАН. В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.