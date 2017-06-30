В "Газпроме" заявили, что поставили на оккупированный Донбасс газа на $1 миллиард

В российской газовой компании-монополисте «Газпром» объявили, что поставили на оккупированный Донбасс газ в объеме 5,46 млрд куб. м на сумму более чем 1 млрд долларов.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал на пресс-конференции в Москве.

«То, что касается «ДНР» и «ЛНР» – с января 2015 года поставлено газа в объеме 5,460 млрд куб. м на сумму 1,196 млрд долларов», - сказал Миллер.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 22 июня Украина уже 573 дня не импортирует газ из России.