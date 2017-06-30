Миллер заявил, что по решению арбитража "Нафтогаз" должен "Газпрому" $1,7 миллиарда

Глава российского газового гиганта "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по промежуточному решению Стокгольмского арбитража с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" должно быть взыскано 1,7 млрд долл., решение будет обжаловано в суде высшей инстанции.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал на пресс-конференции в Москве.

"Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража - по предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает суму 1,7 млрд долл.", - сказал Миллер, отвечая на вопрос УНИАН.

В то же время, он заявил, что "Газпром" не удовлетворён таким решением и принял решение обжаловать предварительное решение в апелляционном суде Швеции.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в Стокгольме были проведены устные слушания позиций сторон в рамках спора по транзитному контракту.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

По данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или платить его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 22 июня Украина уже 573 дня не импортирует газ из России.