Котировки фьючерсов на нефть снизились

Котировки фьючерсов на сырую нефть снизились в пятницу, 13 марта, в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), перед которым участники картеля так и не дали понять, планируется ли соглашение об очередном снижении объема добычи нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 78 центов или на 1,7%, до 46,25 доллара за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снизились на 16 центов или на 0,4%, до 44,93 доллара за баррель.

Цены на нефть торгуются вблизи двухмесячного максимума, однако им не удалось пробить верхнюю границу торгового диапазона, которая держится с декабря. Начиная с этого времени, котировки фьючерсов на нефть колеблются в диапазоне между 35 и 50 долларов за баррель, поскольку сокращение добычи со стороны ОПЕК не позволяет ценам опуститься ниже, а слабый спрос не позволяет им вырасти.

Котировки апрельских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 72 цента или на 0,5%, до 1,3529 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 2,92 цента или на 2,4%, до 1,1972 доллара за галлон.

Как сообщал УНИАН, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на конференции в Вене приняла решение не снижать объемы добычи "черного золота". Следующее заседание ОПЕК состоится 28 мая т.г..

В состав ОПЕК, на долю которой приходится около 40% мировой добычи нефти, входят 13 стран: Алжир, Ангола, Эквадор, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.