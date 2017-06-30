В "Нафтогазе" опровергли слова главы "Газпрома" относительно решения Стокгольмского арбитража

Отдельное решение Стокгольмского арбитража не указывает, что национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» должен выплатить российскому газовому монополисту «Газпрому» 1,7 млрд долл., сообщила пресс-служба холдинга.

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«Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 года не указывает, что «Нафтогаз» должен «Газпрому» 1,7 млрд долл. или любую другую сумму. В нем не содержится никаких числовых значений по задолженности между сторонами. В нем изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные «Нафтогазом», а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным «Нафтогазом», но не оплаченным в полном объеме», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что суд предложил «Нафтогазу» и «Газпрому» попробовать договориться о суммах. «Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 30 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по отдельному решению Стокгольмского арбитража с "Нафтогаза" в пользу "Газпрома" должно быть взыскано 1,7 млрд долл., и при этом российский монополист намерен обжаловать это решение в апелляционном суде Швеции.

В конце 2016 года в Стокгольме были проведены устные слушания позиций сторон в рамках спора по транзитному контракту.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому «Газпрому» по контракту на закупку газа.

По данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или платить его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Стороны могут обжаловать это решение в апелляционном суде Швеции, однако только по процедуре, но не по существу.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования о пересмотре цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По данным компании «Укртрансгаз», по состоянию на 22 июня Украина уже 573 дня не импортирует газ из России.