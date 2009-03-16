ВР планирует в пятницу заслушать отчет комиссии по ГТС

Верховная Рада в пятницу, 20 марта, планирует заслушать отчет Временной следственной комиссии ВР по расследованию состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, он имел разговор по этому вопросу с председателем ВСК Инной БОГОСЛОВСКОЙ, и сегодня в 16.00 должно состояться заседание комиссии. При этом В.ЛИТВИН заметил, что он также намерен принять участие в заседании ВСК, чтобы обеспечить его проведение.

Председатель ВР также обратился к руководителям фракций с просьбой обеспечить участие их представителей в заседании комиссии. «Мы должны определиться относительно решений и относительно дальнейшей судьбы комиссии, чтобы избежать взаимных обвинений», - сказал В.ЛИТВИН.